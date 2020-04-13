 محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف منحة العمالة غير المنتظمة - بوابة الشروق
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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف منحة العمالة غير المنتظمة

خالد عبد العال<br/>
خالد عبد العال
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:34 ص

وجه خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء بمعاونة مكاتب البريد في صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة التي تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر حتى 16 أبريل الجاري بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة مع تقديم كافة التيسيرات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم.

وقال محافظ القاهرة - في تصريح اليوم - إن المحافظة خصصت عددا من المدارس لتستخدمها هيئة البريد عند الحاجة في الأماكن التي يوجد بها تكدس، كما تم تخصيص مدرستي الفردوس الابتدائية والحسين الإعدادية بحي وسط كمقار لصرف المنحة نظرًا لتواجد أعداد كبيرة من المستفيدين في هذه المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المواطن المستحق عليه ألا يتوجه إلى مكتب البريد إلا بعد أن تصله رسالة نصية علي رقم الهاتف المحمول تبين له موعد ويوم الصرف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ومنع تكدس المواطنين حفاظا على سلامتهم ..مشيرًا إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

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