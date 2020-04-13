الإمارات تسجل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، حيث تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت خلال إحاطة حكومة الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.