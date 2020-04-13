حتى أوائل شهر مارس زإندونيسياية الإندونيسية أنها لم تكن لديها حالات إصابة بفيروس كورونا في وقت كشفت جامعة هارفارد البريطانية عن أن إندونيسيا لديها حالات ولكنها لم يتم الإبلاغ عنها، ولكن وزير الصحة، تيراوان أجوس، قد أنكر تلك الحالات وأشار إلى أن الفيروس لا يمكن أن يعيش في مناخ إندونيسيا الاستوائي.

يبدو أن الرئيس الإندونيسي كان أكثر قلقا بشأن التهديد الذي يشكله الفيروس على التجارة والاستثمار والسياحة؛ بينما كانت العديد من البلدان تفرض قيودًا صارمة على السفر في شهر فبراير الماضي، خطط لتقديم خصومات تصل إلى 30% لجذب السياح، حتى أن حكومته خصصت ما يقرب من 8 ملايين دولار أسترالي للترويج السياحي على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "ذا كونفرزيشن".

وفي بداية مارس، أقرت إندونيسيا، أن لديهم حالات مصابة بالفيروس، واعترف جوكووي أن حكومته حجبت تلك المعلومات عن الجمهور لتجنب حالة الذعر.

ثم منعت الحكومة التجمعات الجماهيرية وفرضت "قيودا اجتماعية واسعة النطاق" ومنعت الأجانب من دخول البلاد، كما أعلنت أنها ستطلق سراح 30 ألف سجين من سجون البلاد المزدحمة، وستنفق 40 مليار دولار أسترالي على الاحتياجات الطبية والدعم الاجتماعي والإغاثة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشعب يدفع الثمن الباهظ

تصدرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا بعد الصين، وسجلت أكثر من أربعين وفاة جديدة في يوم واحد، ليتجاوز عدد الوفيات فيها الـ380 حالة، بالإضافة إلى أكثر من 4250 إصابة.

كما أن هناك دلائل كثيرة على أن حالات الوفاة لم تكتشف بعد؛ فقد فحصت رويترز بيانات من إدارة المقابر في جاكرتا، عاصمة إندونسيا، ووجدت أن 4400 مدفن تم إنشاءها في مارس الماضي أي بزيادة 40% عن المستويات العادية، كما أن معدل الوفيات البالغ 9% يعد من أعلى المعدلات في العالم، والذي قد يكون بسبب عدم كفاية الاختبارات.

وتوقع العلماء في جامعة إندونيسيا أنه إذا لم تبدأ إجراءات أكثر صرامة على الفور، فقد يخرج الوضع عن السيطرة، متوقعين أن حالات لوفيات ستصل إلى 240 ألف حالة بحلول نهاية أبريل.

قيود بعد فوات الأوان

يشير الموقع إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإعداد نظامها الصحي، ولكن يبدو أن هذه مهمة مستحيلة، فيوجد في إندونيسيا أربعة أطباء فقط و 12 سرير في كل مستشفى لكل 10000 شخص، وثلاثة أسرّة للعناية المركزة لكل 100000، وهذه المستويات هي أقل بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية، ولذلك من المرجح أن يؤدي النقص الشديد في أجهزة التهوية إلى العديد من الوفيات، وخاصة في المناطق الإقليمية.

ورغم افتتاح مستشفى متخصصة لعلاج الفيروس في جاكرتا، ويتم تجديد المخيم الفيتنامي القديم للاجئين في جزيرة جالانج لإنشاء مستشفى آخر، ولكن الأمر سيحتاج أكثر من ذلك بكثير إذا أصيب مئات الآلاف.

وأشار الموقع إلى أن إندونيسيا صندوق لأمراض الجهاز التنفسي؛ حيث تعد واحدة من أعلى نسب المدخنين من الذكور في العالم.

كما يوجد نقص شديد الخطورة في معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، فهم يحضرون للعمل مرتدين معطف واق من المطر، وقد توفي ما لا يقل عن 24 طبيبا حتى الآن.

حتى العزلة الاجتماعية ستكون صعبة للغاية في مثل هذا البلد المكتظ بالسكان، علاوة على ذلك يعمل ما يصل إلى 70٪ من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي ولذلك قد لا يمكن أن يكون العمل من المنزل خيارًا لهم.

ومما زاد الوضع سوءا أن الملايين كانوا يستعدون للموديك، وهو الموسم الذي ينتقل فيه الملايين من الإندونسيين للاحتفال بعيد الفطر في مسقط رأسهم، حيث سافر أكثر من 18 مليون إندونيسي خلال هذا الوقت، وهو ما عمل على تفشي الكارثة.

حذر جوكووي من مخاطر الموديك، لكن يبدو أنه متردد في اتخاذ إجراءات صارمة لمنعه، إنه في وضع لا ربح فيه، وإذا منع الموديك فسيكون هدفاً لانتقاد أعداء سياسيين يحبون تصويره على أنه مسلم غير صادق، وإذا لم يفعل سيهاجم لقيامه بتعريض الملايين لخطر الإصابة بالفيروس.

وبالفعل انتقد أنيس باسويدان، الحاكم البارز في جاكرتا، معالجة جوكووي للأزمة داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الفيروس.

اعتبارات سياسية قبل الصحة

لكن يبدو أن جوكووي قد أعاد مرة أخرى الاعتبارات الاقتصادية قبل الصحة العامة، واختار "قيود اجتماعية واسعة النطاق"، بدلاً من الحجر الصحي أو حظر الموديك بشكل صريح؛ وبخاصة أنه بموجب قانون الحجر الصحي ستتحمل تكاليف باهظة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين في تلك المناطق.

كما أنه سيقلق جوكووي من أن الفيروس أثار ثورة في خطاب الكراهية ضد الصين؛ حيث إن ارتباط جوكووي الوثيق مع حاكم جاكرتا السابق باسوكي تاجهاجا بورناما، وهو مسيحي من أصل صيني، إلى جانب اهتمامه بالاستثمار الصيني، سيجعل جوكووي عرضة للخطر إذا تصاعدت المشاعر المعادية للصين بشكل أكبر.

وقد جلبت جوكووي الآن الشرطة والقوات المسلحة ووكالة المخابرات الوطنية للمساعدة في إدارة الأزمة، ومما يثير القلق أن الشرطة تبدو أكثر اهتماما بمطاردة منتقدي الرئيس على الإنترنت من اتخاذ إجراءات قد تساعد في منع انتشار الفيروس.