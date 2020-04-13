المحكمة العليا الأمريكية تجري المرافعات الشفوية بنظام الاجتماعات بالتليكونفرنس

أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه ستجري المرافعات الشفوية باستخدام تقنية المؤتمرات المتلفزة (تليكونفرنس)، الشهر القادم، للمرة الأولى في تاريخها، وذلك على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".



وقالت المحكمة، في بيان صحفي "تمشيا مع إرشادات الصحة العامة في مواجهة "كوفيد-19"، سيشارك القضاة والمحامون جميعا عن بعد"، مضيفة "تتوقع المحكمة إمداد وسائل الإعلام بتسجيل صوتي مباشر"، حسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني، والتي أشارت إلى أن القضية المتعلقة بالنزاع على إتاحة السجلات المالية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب ستكون بين القضايا التي ستتم المرافعة فيها باستخدام الاجتماعات عن بعد.



واجتمع قضاة المحكمة العليا آخر مرة في 9 مارس الماضي، قبل أن يعلنوا إيقاف المرافعات الشفوية الخاصة بشهري مارس وأبريل لحين إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كورونا".