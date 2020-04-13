 رئيس السلفادور يهدد بسحب رخصة القيادة ممن يخرقون قواعد مكافحة كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 13 أبريل 2020 10:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

رئيس السلفادور يهدد بسحب رخصة القيادة ممن يخرقون قواعد مكافحة كورونا

رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة
رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:29 ص

هدد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، كل من يقود سيارة دون مبرر، بسحب رخصة القيادة منه، في محاولة لتعزيز التزام المواطنين بقواعد وقف انتشار فيروس كورونا إذ تم تسجيل 125 إصابة و6 وفيات حتى الآن.

وقال أبو كيلة - في تغريدة له عبر تويتر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - "إنه سيتم أيضا حظر التجول في الشوارع دون كمامة.

وكان الكونجرس بالسلفادور قد وافق في 14 مارس الماضي - بناء على طلب أبو كيلة - على قانون طوارئ علق بشكل مؤقت حرية التنقل والتجمع، وبعد ذلك بأسبوع قرر أبو كيلة فرض البقاء في المنازل، مهددا بسجن أي شخص يخالف ذلك 30 يوما.

وبموجب هذا الأمر لا يسمح إلا لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج لشراء طعام أو دواء، ولا يسمح بالخروج من المنازل إلا لموظفي البنوك والسائقين وموظفي المطاعم والقائمين على خدمات التوصيل والصحفيين والمسؤولين وأفراد الجيش والشرطة والعاملين في السوبر ماركت وموظفي هيئات النقل والعاملين في مجال الصحة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك