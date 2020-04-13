محافظ الشرقية: عدد العمال المستفيدين من المنحة الاستثنائية للرئيس بلغ 34 ألفا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد المستفيدين من المنحة الاستثنائية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، بلغ 34 ألفًا داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الصرف يتم وفقًا لشرائح عمرية تم تحديدها.

وأضاف «غراب» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المحافظة تصرف اليوم للشريحة العمرية البالغة 51 عامًا فيما فوق، لافتًا إلى الصرف للفئة العمرية من 25 حتى 51 عامًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، والصرف للعمال الأقل من 25 عامًا يوم الخميس.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الصرف داخل الشريحة الأولى بلغ ستة آلاف مستفيد، ذاكرًا أن عدد المستفيدين من المنحة يومي الثلاثاء والأربعاء 26 ألفًا و800 مستفيد، إضافة إلى ألف و300 مستفيد خلال يوم الخميس.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المستفيدين من المنحة كلهم من المسجلين على موقع وزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أنهم طلبوا من المستفيدين عدم الحضور إلى منافذ الصرف إلا بعد تسلم رسالة من الوزارة تحدد موعد ومكان الصرف.

وبدأت وزارة القوى العاملة، منذ صباح اليوم الاثنين، في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، لنحو مليون و400 ألف مستحق.