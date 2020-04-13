برج سكاي تاور في نيوزيلندا يضيء بألوان علم ألمانيا

تشهد الاستعدادات لأخر رحلة لإعادة ألمان عالقين في نيوزيلندا إلى بلادهم اليوم الاثنين، إضاءة برج "سكاي تاور" في أوكلاند بألوان العلم الألماني الأسود والأحمر والأصفر.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة 357 لطائرة من طراز إيرباص ايه 380 تابعة لشركة لوفتهانزا، وعلى متنها 500 مواطن ألماني، مدينة أوكلاند في المساء وتنفذ تحليقا منخفضًا فوق الميناء القريب من "سكاي تاور"، أطول مبنى قائم بذاته في نصف الكرة الجنوبي.

وطلبت غرفة التجارة الألمانية النيوزيلندية تنفيذ عرض الاضاءة بألوان العلم لتوجيه الشكر إلى نيوزيلندا لدعمها السائحين والعمال الألمان العالقين في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت مونيك سيرجيس، الرئيسة التنفيذية للغرفة، إن حوالي 200 ألف مواطن ألماني عالقون خارج بلدهم بسبب كوفيد-19، و"حتى الآن فإن أكبر عدد منهم كان في نيوزيلندا، والذي يبلغ حوالي 12 ألفا".

وأضافت سيرجيس أن الوضع بالنسبة لأولئك الألمان الذين تخلفوا في نيوزيلندا يمثل تحديًا وأن رؤيتهم يحلقون سيكون "أمرا مرضيا إلى حد كبير ومريحا للغاية".

وأسفرت المفاوضات بين الحكومتين الألمانية والنيوزيلندية وشركات الطيران عن تسيير 14 رحلة لشركة "لوفتهانزا" و 12 رحلة لشركة "إير نيوزيلندا" نقلت المغتربين الذين تقطعت بهم السبل، مما أدى إلى نقل ما يصل إلى 1200 راكب يوميا إلى الوطن.

يشار إلى أنه غالبًا ما يتم إضاءة برج "سكاي تاور" بأضواء ملونة مختلفة كرمز للتضامن أو لإحياء العطلات أو المعالم أو الاحتفالات الوطنية.