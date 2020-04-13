«ممالك النار» و«بغداد سنترال» أبرز عروض منصة «ستارز بلاى» فى إبريل

القائمة تضم مسلسلات «بلايند سبوت» و«سوبر جيرل» و«مارفلز راناوايز»



كشفت منصة «ستارز بلاى» للبث الرقمى عن خريطتها الجديدة لشهر إبريل، التى تطلقها لتشجيع المواطنين فى العالم العربى على البقاء فى المنزل، حتى تنتهى أزمة كورونا.



تضم المنصة 10 آلاف ساعة من المحتوى الترفيهى، تضاف إليه بدءا من 13 إبريل الموسم الرابع من مسلسل «بلايند سبوت، والذى تنطلق أحداثه بوقوع جريمة سرقة جريئة فى طوكيو، وتقود المهمات المثيرة للفريق نحو أرجاء أوروبا وأمريكا الجنوبية؛ حيث يتتبع الفريق سلسلة من الدلائل التى تقودهم إلى كشف غموض جرائم جديدة، وربما يحالفهم الحظ بإيجاد حل ينقذ حياة جاين.



وفى 17 إبريل يبدأ عرض الموسم الرابع من مسلسل «سوبر جيرل»، الذى تواجه فيه تهديدا لم تعهده فى أى وقت مضى، حيث يطلق العميل ليبرتى شرارة موجة جديدة من المشاعر المعادية للغرباء فى مدينة ناشونال سيتى، وبينما تقوم كارا بإرشاد مراسل جديد فى «كات كو» فى محاولة منها لتسخير قوة الصحافة لتسليط الضوء على المخاطر المحدقة بالمدينة، تنطلق «سوبر جيرل» بقواها الخارقة لمواجهة العديد من الأشرار الذين يحاولون استغلال هذا الوضع لنشر شرورهم.



ويعرض يوم 15 إبريل الموسم الثانى من مسلسل «مارفلز راناوايز»، والذى يتناول قصة 6 من الشباب المراهقين الذين لا يطيقون بعضهم البعض ولكنهم لابد وأن يتحدوا من أجل مقاتلة عدو مشترك؛ حيث يرى هؤلاء المراهقون أن والديهم أشرار.



كما يعرض حاليا من المسلسلات الجديدة، الموسم الأول «يونج شيلدون»، الذى يسلط الضوء على المرحلة السابقة لمسلسل «ذا بيج بانج ثيورى» الذى تتوافر مواسمه الاثنى عشر على «ستارز بلاى»، ويعد واحدا من أبرز المسلسلات الكوميدية.



وبدءا من 6 إبريل الحالى تعرض المواسم من 1 وحتى 3 من مسلسل الرسوم المتحركة «كينج دوم»، والتى تدور أحداثه حول «شين» فتى يافع فى الصين القديمة، يحلم بأن يصبح أعظم جنرال فى مملكة كين، ويساعده ملك كين الشاب الذى يطلعه على رغبته بتوحيد الصين وحكمها، ويبذل «شين» قصارى جهده ليصبح القائد الأعلى لجيش قادر على هزيمة الدول السبع المتناحرة.



على صعيد الأفلام، أتاحت منصة «ستارز بلاى» فيلم «فوكاس» الذى يجمع بين الرومانسية والإثارة من بطولة ويل سميث ومارجو روبى، ويحكى عن المحتال المحنك، الذى يقع فى الحب مع المبتدئة فى مجال الاحتيال والسرقة، وبينما تبدأ هى فى الانسجام معه ينقطع عنها، وفجأة بعد ثلاث سنوات تظهر هذه الفتاة فى بوينس آيرس؛ حيث يكون كلاهما يعمل بشكل منفصل، لكن بتفاصيل متساوية، فى محاولة منهما للاحتيال على ذات الملياردير الثرى مالك فريق السباقات الدولى.



ويعرض فيلم «إنترستيلر» للمخرج السينمائى كريستوفر نولان، الذى يصور رحلة بطولية فى الفضاء بين النجوم وصولا إلى أعماق الكون، ويتخطى أعضاء فريق الاستكشاف عبر الفضاء المستحيل بالسفر عبر ثقب دودى تم اكتشافه حديثا، متجاوزين حدود سفر الإنسان إلى الفضاء للظهور فى بعد آخر غير مألوف، الفيلم من بطولة نخبة من الممثلين الحائزين على جائزة الأوسكار وهم ماثيو ماكونهى وآن هاثاواى ومايكل كين.



كما يعرض أيضا فيلم «أونتوراج» الذى يعود فيه النجم السينمائى فينس تشيس مع رفاقه إيريك وترتل وجونى «دراما» للعمل مع وكيل أعماله المخضرم آرى جولد، وعلى الرغم من أن طموحاتهم ربما تغيرت على مر السنين، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قوية أثناء تنقلهم فى عالم هوليوود المتقلب وشديد المنافسة، وهذا الفيلم مستمد من المسلسل الشهير الذى يحمل ذات الاسم.



خلال إبريل أيضا تتيح منصة «ستارز بلاى» مجموعة من أفلام الرعب الشهيرة على غرار أورفان ونايتمير إن إلم ستريت، إكسورسست: ذا بيجينينج؛ وأفلام الدراما مثل ذا جدج، من بطولة روبرت داونى جونيور وروبرت دوفال؛ وأفلام الكوميديا التى تضم ذا إنترن (من بطولة روبرت دينيرو وآن هاثاواى) وجيت هارد من بطولة ويل فيرل وكيفن هارت؛ وفيلم هلبوى للمخرج جييرمو ديل تورو؛ وفيلم الإثارة ران أوول نايت من بطولة النجم ليام نيسون؛ ول ايزال فيلم شوشانك ريدمبشن يحوز على رضا وإعجاب المشاهدين بوصفه أفضل فيلم على الإطلاق وفقا للمصوتين على موقع IMDb، عقب 25 عاما على إطلاقه.



وحرصت «ستارز بلاى» على أن تتيح محتوى عربيا، يتصدره «بغداد سنترال» الذى تدور أحداثه خلال فترة الغزو الأمريكى للعراق عام 2003، ويروى قصة ضابط الشرطة العراقى السابق محسن الخفاجى (وليد زعيتر) الذى فقد كل ما يملك إلى أن أصبحت حياته صراعا يوميا للبقاء وحماية بناته الاثنتين الأولى مروج وهى مريضة (جولاى نمير) والثانية سوسن التى اختفت (ليم لوبانى).



كما تعرض المنصة المسلسل التاريخى «ممالك النار» بطولة الفنان خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبدالمنعم عمايرى، ونضال نجم، وخالد نجم، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج البريطانى بيتر ويبر.



وتتضمن قائمة الإضافات لهذا الشهر المواسم الخمسة الكاملة لأحد أكثر مسلسلات الخيال العلمى شهرة وهو «فرينج»، والموسم السادس من مسلسل الدراما والجريمة «ذا أميريكانز» بدءا من 16 إبريل، والذى تتوافر المواسم الخمسة السابقة على المنصة، ومسلسل الدراما والكوميديا الأمريكى ديسبريت هاوسوايفز الذى يبدأ عرض جميع المواسم يوم 15 إبريل.