متحدث الوزراء: لن نتأخر في الإعلان عن حل لعودة المصريين العالقين في الخارج

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على إيجاد حل جذري لإنهاء أزمة عودة المصريين العالقين بالخارج، مؤكدًا لن نتأخر ساعة واحدة عن إعلان وتنفيذ الحل بعد استكماله.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية ««on e، مساء الأحد أن الأسبوع الجاري سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء، لمناقشة خطة تفصيلية بشأن قضية عودة المصريين العالقين من الخارج، موضحًا أن الدولة تعمل على وضع خطة لا تكلف الدولة والمواطن فوق طاقتهم.

وأوضح أن الدولة تتجنب تكرار واقعة عودة المصريين من الكويت ورفضهم الخضوع للحجر الصحي، لعدم رغبتهم في تحمل التكاليف الخاصة بفنادق الحجر، معلقًا «هناك آلاف المصريين مجبرين على العودة ومن ضمنهم فئة غيرعالقة، ومن غير الممكن اندفاع الدولة لعودتهم دون وضع خطة وإجراءات واضحة تضمن عدم انتقال عدوى فيروس كورونا».

وأكد أن مجلس الوزراء سيعلن في القريب العاجل، عن الإجراءات المقررة لعودت المصريين العالقين في الخارج، وتحديد فنادق لتطبيق الحجر الصحي، ووضع تكاليف معينه لا تحمل المواطن فوق إمكانيته.

وفي صياغ آخر، أشار إلى أن الدولة تتلقى العديد من مبادرات رجال الأعمال للمساهمة في تحمل تكاليف فنادق الحجر الصحي، وكذلك التكفل بالأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا.