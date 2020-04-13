قال الفنان مدحت صالح، إنه طرح أغنية «يابو بالطو أبيض»، بهدف دعم وتقدير دور الأطباء العاملين في القطاع الصحي، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية ««on e، مساء الأحد، أن أزمة فيروس كورونا أحدثت خلل في العالم كله، وجعلت الجميع يراجع حساباته، معبرًا «وكأن الأمر هو فض اشتباك إلهي لحروب ونزاعات العالم».

وأشاد بدور الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، قائلًا «أنتم في قلوبنا ونشعر بكم، وكثر خيركم»، مشيرًا إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر عمرو طاهر وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، حيث لاقت إعجاب الجماهير.