تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى10 ألاف و537 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه المرة الثانية منذ أواخر فبراير الماضي التى تنخفض فيها الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 30 بعد أن سجلت 27 اصابة جديدة يوم الجمعة الماضية.

وتشير الإصابات الجديدة اليوم الاثنين إلى انخفاض حاد عن ما كانت عليه في ذروة الاصابات يوم 29 فبراير، حيث تم تسجيل 909 إصابات جديدة، وفقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولا تزال السلطات الصحية في البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن الإصابات الجماعية في الكنائس والمستشفيات، وكذلك الحالات الجديدة القادمة من الخارج.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس، الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، إلى 217 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

وبلغ عدد المرضى الذين تعافوا من المرض 7 آلاف و447، بزيادة 79 عن اليوم السابق.