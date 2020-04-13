الصين ترفض مزاعم إساءة معاملة الأفارقة في مدينة بجنوب البلاد

رفضت الصين الانتقادات التي وجهت إليها على خلفية ما تردد عن إساءة معاملة السلطات للأفارقة في مدينة جوانزو بجنوب البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية زهاو ليجيان قال في بيان نُشر في وقت متأخر من أمس الأحد أن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية، وتولى اهتماما كبيرا بحياتهم وصحتهم.

وجاء في البيان "نحن نرفض المعاملة التمييزية، ونحن لا نتسامح تجاه التمييز".

وكان مسؤولون أفارقة قد قالوا إن مواطنيهم يتعرضون لتمييز من جانب سلطات المدينة، أثناء اتخاذها إجراءات لاحتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج. وأضاف المسؤولون أن الأفارقة تعرضوا للإساءة في المعالمة وجرى إجلاؤهم من الفنادق وإخضاعهم قسرا لاختبارات فحص فيروس كورونا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي قد أعرب عن "قلقه البالغ" للسفير الصيني ليو يوشي بشأن "ما يتردد عن إساءة معاملة الأفارقة " في جوانزو. وقال في تغريدة أمس الأول السبت إن المجموعة الأفريقية في بكين تتواصل مع الحكومة الصينية.

وكانت مدينة جوانزو قد سجلت 119 حالة إصابة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، بينهم 25 أجنبيا، بحسب ماقاله عمدة المدينة وين جوهوي في مؤتمر صحفي أمس الأحد. وأضاف أن الحكومة تعامل الأجانب بصورة متساوية.

وأضاف: "جوانزو مدينة متفتحة، ومبدأنا هو عدم التسامح تجاه التعليقات والسلوكيات التمييزية".