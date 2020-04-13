الرئاسة الجزائرية تحذر من تداول نسخة مزورة لمشروع تعديل الدستور

حذرت الرئاسة الجزائرية من تداول نسخة " مزورة" لمشروع تعديل الدستور، معتبرة أنها " تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها".

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان بثته في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن ما يسمى " نسخة من مشروع تعديل الدستور" التي راجت مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة،لرئيس الجمهورية.

وأضافت الرئاسة "أن كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها".

ونوهت الرئاسة أن رئيس الجمهورية أعلن تأجيل توزيع مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لمناقشته، لأن الظرف لا يسمح بمناقشة وثيقة أساسية بحجم تعديل الدستور من جهة، ومن جهة ثانية حتى تتجمع كل طاقات الأمة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد ذات المصدر أن "رئاسة الجمهورية، وبعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستُعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه".