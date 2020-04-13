الكرملين: الدوائر التلفزيونية المغلقة لا تناسب قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الإثنين، إنه لا يمكن عقد قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عبر الدوائر التلفزيونية المُغلقة، مشيرًا إلى أن تقنية كهذه يُمكن أن تُستخدم في إدارة الأزمات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بيسكوف قوله "الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قصد به أن يكون اجتماعًا لتبادل الأفكار والرؤى .. وعقد الاجتماع بهذه الصيغة (الفيديو) لا يمكن أن يوفر البيئة المناسبة له حتى ولو كان لرؤساء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأشار بيسكوف إلى أن فكرة الاجتماع بهذه الصيغة لم تُثر خلال المحادثات الهاتفية بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسكوف "لا جديد بخصوص الاجتماع أو مكان عقده أو تاريخه".

وقال بيسكوف إن الرئيسين لم يتناولا مسألة تمديد معاهدة نيو ستارت، وهي معاهدة لخفض الأسلحة النووية، خلال مكالمتهما الهاتفية.

وكان بوتين قد اقترح خلال المنتدى العالمي للهولوكسوت في 23 يناير الماضي عقد اجتماع قمة للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في 2020. وقال لافروف إن الصين وفرنسا تدعمان مبادرة بوتين. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قيادة المنظمة الدولية ترحب أيضا بهذه القمة.