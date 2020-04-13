الإمارات: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 852 حالة

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.



وأكدت الحسني - خلال إحاطة إعلامية للوقوف على آخر المستجدات بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم إجراء 23380 فحصا جديدا ضمن خطة توسيع نطاق الفحوصات، لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، لافتة إلى وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة فيروس كورونا بالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 25 حالة.



وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.