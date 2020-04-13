محافظ قنا يتابع الإجراءات الاحترازية بمستشفى حميات نجع حمادي

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن نظام العمل والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادي تدعو للاطمئنان، مؤكدًا أن مخزون الأدوية والمستلزمات الوقائية متوفرة بكميات مناسبة.

جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى للاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ورافقه الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا .

وتفقد محافظ قنا، جميع أقسام المستشفى بما فيها القسم المخصص لعزل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، كما استمع خلال الجولة لشرح تفصيلي من مدير المستشفى ورؤساء الأقسام حول آلية العمل والإجراءات المتّبعة مع المرضى وحالات الإشتباه وبعث المحافظ رسالة طمأنه لجميع المواطنين بأن إدارة الطب الوقائي وفرق الرصد والاستقصاء تتعامل بشكل فوري، ووفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية مع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تطهير محال إقامتها والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن هذه الأزمة أظهرت المعدن الأصيل لجيش مصر الأبيض الذي لم يتوان في التصدي لهذا المرض وحرصهم على الوقوف في الصفوف الأمامية لعلاج المصابين والحد من انتشار الفيروس.

وأكد كفائتهم وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تقف خلفهم وحريصة على تقديم جميع أوجه الدعم لهم حتى نعبر معًا بمصر إلى بر الأمان.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لما لمسه من انتظام للعمل وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين، والعمال واستعدادهم التام للتعامل مع أي حالة طوارئ، فضلًا عن حفاظهم على النظافة العامة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية، مطالباً إياهم بالاستمرار في تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة، داعيًا إياهم بعدم الالتفات إلى الإشاعات وعدم تداول الأخبار المتعلقة بالفيروس دون التأكد منها من مصادرها الموثوقة.