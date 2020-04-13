وسط تفشي فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، ازداد الطلب على شراء شتلات النباتات والأزهار في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية واقتناءها، وفق موقع صحيفة "كورير جورنال"، الصادرة من ولاية كنتاكي.

وقالت الصحيفة إن حديقة "ماري واليتش" شهدت تدفقاً من العملاء على سحب كميات من شتلات النباتات والخضراوات والأزهار، ما يقدر بحوالي 20 فدانا، حيث يضع العملاء طلباتهم عبر موقع الحديقة، ويقوم الموظفون بتحميل الشتلات أو الشجيرات ومستلزمات الحدائق والبذور، في سيارات خاصة للتوصيل متوخين أقضى درجات الحذر واحتياطات السلامة والوقاية اللازمة.

وقال مسئول عن الحديقة الشهيرة في ولاية كنتاكي، إنهم فوجئوا بالطلبات المتزايدة عليهم، وكميات البذور المطلوبة من العملاء منذ انتشار الإصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف أن أماكن الزراعة والمشاتل معفاة من الإجراءات التي اتخذتها الولاية من إغلاق للمحال والأنشطة وغيرها؛ لأن الحصول على العذاء مثل بذور الخضراوات يعد ضروريا.

وقال بول كابيللو المدير التنفيذي لمركز "يو ويل بوستان" وهو معتمد دوليا للزراعة المستدامة: "إن النباتات علاج مطلق بالنسبة لي، أحب أن أضع يدي في التراب أثناء غرس بذرة أو شجيرة صغيرة، وهذا الشعور من أفضل الأشياء المفضلة لي ولتحسين حالتي المزاجية، أثناء جائحة الفيروس التاجي، تكون الطبيعة حقًا صديقًا يمكنك قضاء الوقت معه بأمان".

ووفقاً لمجلة علم نفس الصحة تُعد الزراعة مسكنا كبيرا للضغط والذي يحتاجه الكثير من الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، فقط 30 دقيقة من ممارسة فعل العناية بالنباتات وزرع الشتلات تخفض هرمونات الكورتيزول، الخاصة بالشعور بالضغوط والإجهاد الشديد.

وأضاف كابيللو: "حتى لو كنت تزرع فقط بعض شتلات الخس أو البذور الخاصة بخضراوات صغيرة، إنها ستكون حل قريبا لسد حاجتك للذهاب إلى المتجر لشراء الخضراوات، وإذا كن لديك في المنزل حاويات كبيرة أو مكان مناسب للزراعة يمكن زراعة أشجار وشجيرات وليس فقط خضراوات وأعشاب".

كما يتم تقديم خدمات إضافية لمساعدة الأشخاص على الزراعة، من خلال خدمة الإرشاد التعاوني بجامعة كنتاكي، والتي توفر معلومات عن مواعيد الزراعة المناسبة وكيفية القيام بها، والأصناف المناسبة لمناخ ولاية كنتاكي.

وخلال فترة انتشار الفيروس، أغلقت الحديقة النباتية أمام الزائرين، لكن الموظفين واصلوا تقديم جولات افتراضية موجهة بها معلومات عن كيفية الزراعة والاهتمام بالنباتات، من خلال صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أن إضافة أماكن للزراعة في حديقة المنزل أو في أواني صغيرة في الشرفات وزواياه، تضفي لمسة طبيعية على المكان وتعيد الشعور بالراحة والتغيير، وصحيح أن النباتات لن تعالج الحالة التي يسببها فيروس كورونا، ولكن عندما تزرع حديقة ، يمكن أن تنتج ثمار عملك بعض الخضروات اللذيذة، وتزودك بشعور بالإنجاز وتحسين صحتك النفسية، كل ما يتطلبه الأمر هو تكوين صداقات مع الطبيعة، وهي الرسالة التي وضعتها حديقة "ماري واليتش" النصائح لزائرين موقعها.