تموين الوادي الجديد: السلع الأساسية متوفرة وهناك رقابة مستمرة بالأسواق

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قال صلاح السيد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن جميع السلع الأساسية متوفرة في المحافظة بمخزون آمن وتتناسب مع أذواق وإمكانات المستهلكين،

حيث تواصل الرقابة التموينية ومباحث التموين الحملات المستمرة بالأسواق والمحال التجارية المختلفة؛ لضمان صلاحية السلع المعروضة وتوافرها أمام المستهلكين، وبالأخص الدقيق والسكر والزيت والأرز والمعكرونة، وكذلك المواد البترولية البنزين والسولار وكميات البوتاجاز بمحطة التعبئة اللازم لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها بالمراكز الإدارية الخمس، بجانب متابعة توافر المطهرات والمنظفات جراء ارتفاع معدلات استهلاكها والطلب المستمر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الرقابة التموينية تواصل الحملات والتأكد من معدلات السلع بشكل يومي لضمان توافرها وتحقيق معدلات الأمان في كل السلع الأساسية للمواطنين، وبالأخص مع حلول عيد القيامة المجيد وشم النسيم، وبداية شهر رمضان المعظم.

وتابع أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 107 محاضر تموينية متنوعة لعدد من التجار المخالفين، بجانب تحريز مضبوطات منتهية الصلاحية وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.