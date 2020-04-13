الملك سلمان وترامب وبوتين يؤكدون ضرورة استقرار الأسواق النفطية دعما للاقتصاد العالمي

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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الامريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مشترك مساء الأحد، على ضرورة "استقرار الأسواق النفطية دعما للاقتصاد العالمي ".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" أنه جرت اتصالات هاتفية مشتركة بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيسين ترامب و بوتين تم خلالها" استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +)".

وقالت "واس" إن القادة أعربوا عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة".

وأضافت أن القادة الثلاثة أكدوا " خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق النفطية ولدعم الاقتصاد العالمي".

وتوصلت دول "أوبك +" يوم الأحد إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بدءا من الأول من مايو القادم بـ 7ر9 مليون برميل لمدة شهرين.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قاد الكثير من المفاوضات الرئيسية لتخفيض إنتاج النفط بين منظمة أوبك والمنتجين خارجها الذي يعرف بـ"اوبك +".

وأوضح، في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية مساء الأحد، أنه لولا مشاركة وتحفيز ومتابعة ولي العهد السعودي لما تم الاتفاق.

وأضاف أن "أوبك" كانت تبحث لأعوام طويلة إقناع بعض المنتجين من خارجها بتخفيض الإنتاج، والآن صارت تخفيضات طوعية كبيرة.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين توافقت على إيجاد فريق عمل لمتابعة وضع أسواق النفط وإمكانية اتخاذه القرارات لتعزيز السوق.