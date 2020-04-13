تحذيرات أمريكية من إعادة فتح الاقتصاد بحلول مايو المقبل

حذر مسؤولون أمريكيون من مخاطر إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد مطلع الشهر المقبل، وفقا للموعد الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرين إلى احتمالية عودة الفيروس مجددا.

ورأى أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنه بدلا من إعادة فتح مفاجئ للبلد بأكمله، يجب على الولايات المتحدة أن تضع خطة "عودة تدريجية" إلى الحياة الطبيعية اعتمادا على الظروف في مناطق مختلفة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأكد فاوتشي أن العودة التدريجية من المحتمل أن تبدأ الشهر المقبل في بعض مجالات الحياة، لكنه حذر من احتمالية عودة الفيروس في وقت لاحق من العام.

من جهته، حذر كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، من رفع القيود المفروضة الشهر المقبل، مؤكدا أن هذا ربما يعني أننا قد نعود إلى نفس الوضع الكارثي بحلول شهر يوليو أو أغسطس.

ويؤكد خبراء الصحة العامة أنه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بأمان، يجب اتخاذ خطوات معينة من أبرزها بذل جهود واسعة النطاق لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين وإجراء اختبارات واسعة النطاق، وتسجيل انخفاض مستدام في الحالات الجديدة لفترة طويلة على الأقل.

وفي سياق متصل، قال فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي: "أخشى أن العودة المبكرة للحياة قد يكون بمثابة صب البنزين على النار".

وفي حين أن الحكومة الفيدرالية لديها القدرة على تقديم التوصيات، فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تخفيف القيود وفتح الولاية يعود إلى كل ولاية.

ومن المقرر أن ينتهي التوجيه الفيدرالي الحالي لتجنب التجمعات الاجتماعية والعمل من المنزل في نهاية الشهر الجاري.

وسجلت الولايات المتحدة 22 ألفا و115 حالة وفاة بكورونا، و560 ألفا و433 حالة إصابة بالفيروس لتتصدر الدول الأكثر تضررا من الوباء.