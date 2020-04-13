قال محمد هنداوي، زوج الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بالدقهلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اعتذر وقدم التعازي نيابة عن جموع المصريين، مقدمًا الشكر للحكومة التي طبقت القانون بكل صرامة وخففت عنهم الآلام الذي شعروا بها بسبب ما حدث.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، يوم الأحد، أن نجلته المصابة بفيروس كورونا، خرجت من مستشفى العزل، وبحالة جيدة ومتواجدة في البيت الآن.

وتابع أنه تلقى العديد من رسائل ومكالمات اعتذار من أهالي قرية «شبرا البهو»، بمحافظة الدقهلية، عما بدر من تصرف البعض في منع دفن جثمان زوجته، مشيرًا إلى أنه لم يقبل الاعتذار قبل عقد جلسة عرفية «حق عرب»، للوصول إلى حقيقة ما حدث ومحاسبة المخطئين في حق عائلته.

واستطرد «أنا عز عليا أن عايش في البلد طول عمري بحب أهلها وعمري ما قصرت في حق حد، وكان تصرف أهل القرية صدمة شديدة عليا، والحمد لله اننا قدرنا ندفن زوجتي في المكان المقرر لها».



يذكر أن أهالي قرية «شبرا البهو»، بمحافظة الدقهلية، رفضوا دفن جثمان الطبيبة سونيا عبد العظيم، المتوفية جراء إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر الـ 64 عامًا، حيث انتقلت لها العدوى من نجلتها القادمة من دولة أوروبية.



وتمكنت أجهزة الأمن بفض التجمعات والسماح لأسرة الطبيبة بدفنها، كما تم القبض على 23 من أهالي القرية لتحقيق معهم في الواقعة.



فيما أمر النائب العام بحبس 23 متهمًا خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان الطبيبة المتوفاة سونيا عبد العظيم عارف على خلفية إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلم باستخدام القوة والعنف.