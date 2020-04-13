جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب كواشف طبية معملية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك السلوم محاولة تهريب كمية من الكواشف الطبية المعملية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم الاشتباه في 4 سيارات بها جبنة مصدرة إلى ليبيا، طبقا للمستندات.. وبتفتيش السيارات تبين وجود 390 علبة بها 3280 عبوة كواشف طبية معملية ألوان ومقاسات مختلفة، كما تبين وجود عبوات بالزيادة عما هو ثابت بالمستندات بصنف الجبنة بعدد 1640 كرتونة .

وأوضحت أن قيمة التعويضات الجمركية بلغت 328 ألف جنيه، مشيرة إلى أن محمد عجمي مدير عام جمرك السلوم قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات والسيارات.