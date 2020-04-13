المعهد الوطني للأمراض المعدية يقر ضمنيا بتجاهل ترامب نصائح خطورة كورونا

أقر أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وعضو فريق البيت الأبيض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أمس، بشكل ضمني، بصحة المعلومات الواردة في تقرير كانت قد نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والتي تفيد بأن بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية نصحوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأهمية تطبيق إجراءات التباعد الجسدي للتصدي لفيروس كورونا في فبراير الماضي، ولكن هذه النصائح قوبلت بالرفض.

وبسؤاله عن سبب عدم استجابة الإدارة الأمريكية لنصيحته ومستشارين آخرين بشأن خطورة الوباء، قال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "كنا نتناول الأمر من منظور صحي بحت".

وأضاف فاوتشي: "نحن نقدم النصيحة، غالبا ما يتم العمل بها وفي بعض الأحيان لا تؤخذ بعين الاعتبار". وتابع: "إنها الحقيقة. وهذا ما نحن عليه الآن".

ومضى قائلا: "من المنطقي أن نقول إذا دخلت إجراءات الوقاية حيز التنفيذ في وقت مبكر كان يمكننا إنقاذ أرواح الكثيرين"، مؤكدا: "إذا أغلقنا من البداية كل شيء لكان الوضع مختلف قليلا".

من جهتها، قالت صحفية من "نيويورك تايمز" عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردا على تصريحات فاوتشي: "هذا تأكيد لقصتنا، التي رصدت لحظات عديدة كان على الرئيس أن يأخذ الأمر بجدية أكبر ولكنه لم يفعل".

واستمر ترامب في مهاجمة تقرير "نيويورك تايمز" قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حزب المعارضة الإخباري المزيف يضغط بكل قوته لإثبات حقيقة أن الرئيس ترامب تجاهل تحذيرات مبكرة بشأن خطر فيروس كورونا".

واتهم ترامب الصحيفة الأمريكية باستخدام مصادر مجهولة، فيما أكد دين باكيت المدير التنفيذي لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن هناك بعض المصادر المجهولة ولكن القصة كانت "مبنية على العديد من المقابلات والوثائق المسجلة"، وتابع: "هناك سلسلة هائلة من الرسائل عبر البريد الإلكتروني من علماء داخل وخارج الحكومة يتحدثون عن الأزمة المتنامية".