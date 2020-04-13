 أردرين تشكر ممرضة نيوزيلندية لدورها في تعافي بوريس جونسون - بوابة الشروق
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أردرين تشكر ممرضة نيوزيلندية لدورها في تعافي بوريس جونسون

جاسيندا أردرين
جاسيندا أردرين
ولنجتون - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 6:14 ص

بعثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرين برسالة شخصية إلى الممرضة التي يعود لها الفضل في المساعدة على تعافي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من كوفيد-19.

وفي حديثها لوسائل الإعلام اليوم الاثنين، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت أردرين إنها "تواصلت" مع الممرضة جيني ماكجي عبر فيسبوك لكنها لم ترد عليها بعد.

وأشاد جونسون علناً بـ "جيني من نيوزيلندا" التي ساعدت في رعايته خلال إقامته التي استمرت أسبوعاً في مستشفى سانت توماس في لندن.

كما استقطعت أردرين وقتًا خلال مؤتمرها لتوجيه الشكر إلى الطاقم الطبي النيوزيلندي الذي يعمل في جميع أنحاء العالم.

وقالت "لقد شكرنا العاملين في القطاع الصحي في الخط الأمامي في نيوزيلندا عدة مرات وبحق، لكنني أردت أن أضيف إقرارا بأن العديد من النيوزيلنديين العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون جدًا بهم."


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