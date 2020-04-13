الأكاديمية الألمانية للعلوم توصي بإعادة فتح المدارس تدريجيا في أقرب وقت ممكن

أوصت الأكاديمية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" بإعادة فتح المدارس على نحو تدريجي في أسرع وقت ممكن تحت شروط محددة.

وجاء في توصية ليوبولدينا، أقدم جمعية علمية ما زالت قائمة في العالم، أنه يمكن البدء بفتح المدارس الابتدائية أولا ثم المدارس الثانوية.

وأوضح خبراء الأكاديمية في توصياتهم، التي نُشرت اليوم الاثنين، أن من الشروط التي يجب توافرها لبدء الاستئناف التدريجي للمدارس، استقرار عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد عند مستوى منخفض، ذلك إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة المعروفة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وصفت من قبل الدراسة التي تقوم عليها الأكاديمية بأنها ستكون "مهمة للغاية" عند تحديد مصير إجراءات القيود المفروضة على الحياة العامة.

وتجري ميركل بعد غد الأربعاء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مصير إجراءات التقييد عقب 19 أبريل المقبل.