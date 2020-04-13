أعلن مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة بمراكز قلين ودسوق وبيلا.



وذكر المصدر أن الحالة الأولى لسيدة (35 عامًا) من قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، متزوجة في دمياط، كانت في زيارة لأهلها بالقرية، وجرى تحويلها إلى مستشفى العزل ببلطيم.

والحالة الثانية لأمين شرطة (47 عامًا) بقرية سنهور المدينة التابعة لدسوق، وتم تحويله لمستشفى العزل ببلطيم، والحالة الثالثة لسيدة (38 عامًا) من مدينة بيلا، وتم تحويلها أيضًا إلى مستشفى العزل ببلطيم.

أما الحالة الرابعة فهي طفلة (9 سنوات) من قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، وانتقل إليها المرض بعد أن خالطت والدتها التي تعمل ممرضة، والمعزولة حاليًا بمستشفى العزل ببلطيم، كما أصيبت جدتها أيضًا بعدوى الفيروس لكنها توفيت أمس.

وتعتبر الطفلة أصغر حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأصيبت والدتها بالفيروس بعدما انتقل إليها من شقيق زوجها، وبالتالي نقلت الفيروس إلى ابنتها الطفلة.