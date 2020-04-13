قالت فاطمة أحمد حسن، ممرضة بمستشفى دمياط ومتعافاة من كورونا، إنها أجرت تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في يوم 22 مارس الماضي، منوهة بأن نتائج التحاليل ظهرت إيجابية مساء يوم 24 من نفس الشهر.

وأضافت «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنها صُدمت بالنتيجة، ذاكرة أنها توجهت إلى مستشفى الصدر بدمياط بعد معرفتها نتائج التحاليل.

وتابعت: «لم تظهر أية أعراض أثناء إجراء الفحص، وأجريت الفحص مرتين بعد انتهاء مدة العزل الصحي، وظهرت النتائج سلبية»، مؤكدة على ضرورة العزل الصحي، حتى في حال عدم ظهور أية أعراض.

وذكرت أنها ظلت في العزل الصحي منذ مساء يوم ٢٤ مارس وحتى أمس، بعد التأكد من تعافيها من الفيروس المستجد.

وأوضحت أن المستشفى وجهت بعمل تحاليل لشقيقتها، الممرضة بالجهاز الهضمي، نظرًا لأنها كانت مخالطة لها في اليوم الذي تلقت فيه نتائج تحاليلها، مضيفة أن نتائج التحاليل الخاصة بشقيقتها ظهرت سلبية.

