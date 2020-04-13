أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن شعوره بالتواضع إزاء دعم الشعب التركي له، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض الاستقالة التي كان الوزير تقدم بها أمس.

وكتب صويلو على موقع تويتر: "أشعر بالتواضع إزاء موقف شعبنا ورئيسنا حيال استقالتي".

واعتبر أن رفض الاستقالة "فرصة ثانية لإصلاح خطئه" كما أنه "يضاعف المسؤولية"، متعهدا بالاستمرار في خدمة البلاد، وفقا لما نقلته عنه صحيفة "ديلي صباح"التركية.

وكان صويلو أعلن أمس استقالته، وقال إنه يتحمل كامل المسؤولية عن حظر التجوال الذي جرى فرضه في 31 مدينة من منتصف ليل الجمعة الماضية حتى منتصف ليل الأحد.

وتعرضت السلطات التركية لانتقادات حادة للإعلان عن الحظر قبل ساعتين فقط من سريانه ودون إعلان تفاصيل واضحة، ما أدى إلى موجة محمومة وواسعة النطاق من الشراء .

وقال صويلو في بيان الاستقالة أمس: "تطبيق قرار حظر التجوال الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديدا لمنع انتشار الوباء (كورونا) أتحمل مسؤوليته بكافة أبعاده، والمشاهد التي ظهرت - وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية - لم تتلاءم مع هذه المرحلة التي تمت إداراتها بشكل مثالي".