تبدأ قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب في بث محاضرات الورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك أون لاين، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، وذلك عبر رابط:

www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw

ويتم من خلالها بث مجموعة من المحاضرات المصورة يوميًا، مدة كل منها 15 دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمي على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى بالشبكة العنكبوتية الإنترنت.

وتأتي فكرة التدريب عن بعد عبر منصة خاصة لورشة ابدأ حلمك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة منذ ان تم فرض الحظر على تحركات المواطنين كجزء من خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ورشة "ابدأ حلمك" لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال المسرح ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلًا في فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وتعد نقل الفكرة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خطوة جديدة تتيح مساحة أكبر للاستفادة منها بين المهتمين بفنون المسرح، حيث ستكون المحاضرات متاحة للجميع.

وفي إطار الترويج لمنصة ابدأ حلمك أطلق مسرح الشباب عبر صفحته فيلم قصير للتعريف بالورشة:

https://www.facebook.com/234305533753203/posts/851338205383263