محافظ الإسماعيلية: تجمع طلاب داخل مدرسة للحصول على البحث العلمي يهدم إجراءات مكافحة كورونا

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه فوجئ اليوم من بيع مدير ومعلمين اثنين داخل أحد المدارس البحث العلمي الخاص بامتحانات نهاية العام الدراسي إلى ما يقرب من 100 طالب بالمرحلة الإعدادية، بمقابل مادي يبلغ 50 جنيهًا.

وأضاف «بشارة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الهدف من الأبحاث هو تنمية القدرة على البحث العلمي لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن تجمع الطلاب داخل المدرسة يهدم كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأشار إلى أنه أحال الأمر للنيابة العامة التي تجري التحقيقات اللازمة؛ لمعرفة ملابسات الواقعة بشكل كامل، قائلًا إن مديرية التربية والتعليم حققت بشكل مبدأي سريع فور اكتشاف الواقعة.

وعن الإجراءات التي ستتخذها المحافظة يوم شم النسيم، ناشد المواطنين بقضاء اليوم في المنازل، معقبًا: «بلاش حد يفكر في الخروج لقضاء شم النسيم والتجمع لإن لدينا من الإجراءات ما يمنع هذا الأمر».

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة لن تشهد أي مخالفة خلال فترة الإجازات المقبلة، ذاكرًا أن المحافظة تخطط للتعامل مع أي تجمع ولو بسيط؛ للحفاظ على الأفراد.

وأحال اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مدير مدرسة عثمان أحمد عثمان الإعدادية بمدينة فايد إلى النيابة، نظرًا لقيامه بالمشاركة مع 2 من المعلمين بالمدرسة بالتنبيه على الطلاب بالحضور إلى المدرسة، ومع كل طالب منهم مبلغ ٥٠ جنيهًا، لعمل البحث الخاص بامتحانات نهاية العام الدراسي.