325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف إن بلاده سجلت 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال أمس من بينها 12 حالة بين الأطفال.

وأكد ستيبانوف - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء يوكرينيفورم اليوم الاثنين، أنه وفقًا للبيانات التي قدمتها المراكز المعملية، تم تأكيد الإصابة بالفيروس خلال أمس من خلال اختبارات PCR لـ325 شخصًا، بما في ذلك 12 طفلًا و85 عاملاً في مجال الصحة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3102..لافتا إلى تعافى 8 أشخاص، بمن فيهم طفل و4 من العاملين الصحيين، فضلا عن وفاة 10 أشخاص أمس كان معظمهم من كبار السن.

ووفقا لمركز الصحة العامة، لدى أوكرانيا 3102 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس بما في ذلك 93 حالة وفاة وتعافي 97 مريضا.