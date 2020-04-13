البيت الأبيض يراجع مقترح إدارة الحماية البيئية لتعديل قانون الهواء النظيف

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بدأ مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، مراجعة اقتراح إدارة الحماية البيئية الأمريكية بشأن تعديل مقياس تقدير التكلفة والعائد في قواعد قانون الهواء النظيف الأمريكي المطبق منذ حوالي 10 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى إدارة الحماية البيئية أرسلت مقترح التعديل إلى مكتب الإدارة والموازنة يوم 10 أبريل الحالي بهدف المشاركة في مراجعة القانون بعد الإشارة إلى اعتزامها نشرها للرأي العام.

وتعتبر مراجعة مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض المرحلة الأخيرة قبل نشر التعديل.

وتقول إدارة الحماية البيئية المعنية بمراقبة تطبيق قوانين حماية البيئة في الولايات المتحدة، إن هدف المقترح الذي قدمته هو تحديد التكاليف والعوائد المباشرة لقوانين تنظيم الملوثات، بدلا من حساب جانب العائد فقط من القوانين.

ويستند هذا الاقتراح إلى خطة إدارة الحماية البيئية لعام 2018 والتي تستهدف تحسين وسائل تقدير التكلفة والعائد لمختلف القوانين البيئية في الولايات المتحدة.

وفي مايو 2019 قال أندرو ويلير مدير إدارة الحماية البيئية، إن الإدارة تقلل قيمة تكلفة قوانين حماية الهواء وتضخم قيمة العائد، وأن الاقتراح الحالي سيحل هذه المشكلة.

من ناحيتها رحبت اتحادات شركات التصنيع الأمريكية بمقترح التعديل، وتقول هذه الاتحادات إن إدارة الحماية البيئية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "خفضت بشدة" تقديرها لتكلفة قواعد المحافظة على طبقة الأوزون والتي ألزمت الشركات الصناعية بوضع أنظمة للحد من التلوث للالتزام بمعايير القانون.