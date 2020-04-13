لوكاكو: هل أرحل عن إنتر؟ بالتأكيد لأ

أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بقاءه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، نافيًا أي حديث عن إمكانية رحيلة عن النادي الإيطالي.

وقال لوكاكو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «أعتقد أن الدوري الإيطالي جميل، لكنه هناك اختلاف من حيث الشدة مع الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف المهاجم البلجيكي: «الأساليب التكتيكية مهمة، الكالتشيو والبريميرليج لكل منهما خصائصه واختلافاته الخاصة، أحب إيطاليا وإنجلترا، البلدان رحبا بي بشكل رائع».

ورد لوكاكو على سؤال حوال إمكانية الرحيل عن إنتر، حيث قال: «هل أنت مجنون؟ بالتأكيد لا».

كما أشاد لوكاكو بالأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث قال: «إنه رائع، يتطور بشكل هائل وأنا سعيد باللعب معه، أنا أحبه للغاية».

وأتم: «بعد الحجر الصحي سأذهب للتدريبات، سيكون هذا أول شيء أقوم به، يعاني الكثيرون من صعوبات مادية، أعتقد أنه إذا كان بإمكاننا المساعدة فعلينا القيام بذلك».