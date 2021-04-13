 أوكرانيا تسجل 11680 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 11680 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:21 ص

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 11 ألفًا و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و872 ألفًا و785 إصابة.
وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 501 طفل و366 عاملًا في مجال الصحة.
وأوضح أنه تم تسجيل 457 وفاة جديدة، في حين تماثل 14 ألفا و19 شخصًا للشفاء، مما رفع إجمالي المتعافين في أوكرانيا من الفيروس التاجي إلى مليون و430 ألفا و234 متعافيا، فيما يُحتجز 2334 مريضاً في المستشفيات.
وتم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة كييف تليها منطقة خاركيف ثم لفيف.

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