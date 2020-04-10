إيطاليا تضغط على شركات الأدوية لتسريع وتيرة توريد لقاحات كورونا

يكثف رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي الضغوط على شركات صناعة الأدوية في محاولة لتسريع وتيرة توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ظل احتمالات فشل إيطاليا في تحقيق المعدلات المستهدفة للتطعيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين إيطاليين القول إن رئيس الوزراء يجري محادثات منتظمة مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المصنعة للقاحات في محاولة للحصول منها على كميات إضافية من الجرعات وتقديم مواعيد التسليم.

كانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت في وقت سابق أنها تستهدف الوصول إلى تطعيم 500 ألف شخص يوميا بنهاية أبريل الحالي، لكن تأخر توريد كميات اللقاحات، والمشاكل التنظيمية ورفض الناس الحصول على لقاح شركة أسترازينيكا بسبب المخاوف من آثاره الجانبية تهدد الوصول إلى هذا الهدف

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن إيطاليا التي خففت خلال الأسبوع الحالي حدة القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس وصلت خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى تطعيم حوالي 280 ألف شخص يوميا، في حين تطعم ألمانيا نصف مليون شخص يوميا وإسبانيا 346 ألف شخص يوميا وفرنسا 300 ألف شخص.

وقال مسؤول إيطالي إن محادثات دراجي الذي شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا مع شركات الأدوية جزء من جهود مماثلة يقوم بها قادة دول الاتحاد الأوروبي الآخرين وكذلك مسؤولي المفوضية الأوروبية.

وأضاف المسؤول أن إيطاليا تحترم التعاقدات على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف التوزيع العادل وحريصة على تجنب نشوب أي صراع بين دول الاتحاد الأوروبي لكي تحصل كل دولة على أكبر كمية ممكنة من اللقاحات.