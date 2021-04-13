محافظ المنيا يتفقد مشروع «قدرة الخير» للأسر الأكثر احتياجا

تجهيز 40 قدرة فول وتوزع يوميا مجاناً



تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.



وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.



وأضاف المحافظ، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بجميع المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.



من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع "قدرة الخير" مجهز بـ40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.