ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط بنسبة طفيفة خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، رغم المخاوف من احتمالات الطلب على الطاقة في ظل التقارير عن ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العديد من المناطق بآسيا وأوروبا.

كما ساهم التقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد والتقارير عن هجوم على منشآت نفط سعودية في ارتفاع سعر النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم، بمقدار 38ر0 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 70ر59 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل.

وكان أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض في الصين قد صرح أمس بأن فاعليات اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا منخفضة وأن السلطات تدرس الخيارات المتاحة لتعزيز الحماية من الفيروس.

من جهة أخرى ، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 168 ألف حالة خلال 24 ساعة بما يحطم كل الأرقام القياسية السابقة. وأعلنت اليابان زيادة أعداد المصابين. وقالت الصين إن فاعلية لقاحاتها أقل من اللقاحات الأخرى بما في ذلك لقاحي فايزر وموديرنا الأمريكيين.

وقال أكبر مسؤول عن مكافحة الأمراض في الصين أمس إن السلطات تدرس رسميا المزج بين أكثر من لقاح لزيادة فاعلية عمليات التطعيم.