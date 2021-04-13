تنطلق مساء غد الأربعاء، منافسات الدورة الـ24 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- إن المسابقة هذا العام تأتي بمشاركة أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم من المقيمين في دولة الإمارات، وذلك بعد أن تم اعتمادهم رسميا من الجهات المختصة في بلدانهم كممثلين لها في المسابقة.

وسيشهد اليوم الأول للمسابقة مشاركة متسابقين من 4 دول (جامبيا، الكاميرون، السودان، موريتانيا).