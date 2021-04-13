بيلاروس توقف بث قناة يورونيوز التليفزيونية الأوروبية

قالت وزارة الإعلام في بيلاروس اليوم الإثنين إنها قررت حظر قناة يورونيوز التليفزيونية الأوروبية، في أحدث حملة قمع في البلاد التي تخضع لحكم استبدادي ضد وسائل الإعلام المستقلة.

وقالت الوزارة في مينسك إنه لم يتم تمديد تصريح البث للقناة الإخبارية التي تعمل على مدار 24 ساعة ومقرها ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، بررت الوزارة تحركها بأن المحطة تبث إعلانات باللغة الإنجليزية بدلاً من ترجمتها إلى الروسية أو البيلاروسية بالشكل المطلوب.

وحصلت قناة بوبيدا الروسية التي تعني "النصر" على ترخيص وستحل محل يورونيوز. وستعرض بوبيدا أفلامًا عن الحرب العالمية الثانية.

ومنذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الحاكم لفترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو منذ أكثر من نصف عام ، اتخذت السلطات إجراءات متكررة لإسكات وسائل الإعلام.

وتم اعتقال صحفيين والحكم عليهم بالسجن في محاولة لقمع التغطية المستقلة

وبعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس الماضي ، والتي اعتبرت على نطاق واسع أنه قد تم التلاعب بها، دعا مئات الآلاف في بعض الأحيان إلى استقالة لوكاشينكو وإجراء انتخابات جديدة.