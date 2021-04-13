 الشرطة النرويجية تقبض على نجل محام شهير للاشتباه في قتل والده - بوابة الشروق
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الشرطة النرويجية تقبض على نجل محام شهير للاشتباه في قتل والده

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 8:15 م

أكدت الشرطة في العاصمة النرويجية مقتل المحامي النرويجي المعروف تور كيرفيك بالرصاص في شقة في أوسلو مساء الاثنين.

وتم القبض على مشتبه به يتراوح عمره بين 30 و 40 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل. وقالت شرطة أوسلو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إنه نجل كيرفيك ، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل حول ملابسات الجريمة.

وكيرفيك أحد أشهر محامي الدفاع في النرويج، وكتبت إذاعة "إن أر كيه" في سرد لسيرته الشخصية، أنه كان يعتبر شخصا يتسم بالهدوء والذكاء.

وخلال مسيرته المهنية، دافع عن العديد من الأشخاص في القضايا الجنائية التي أحدثت ضجة كبيرة في وطنه.

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