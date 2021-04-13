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مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على مشروع قانون بشأن جرائم الكراهية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 9:23 م

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على ما إذا كان سيبحث ويناقش التشريع الذي تقدمت به عضوة المجلس الديمقراطية مازي هيرونو لمكافحة جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن شومر قوله إنه "يمكن للكونجرس أن يرسل إشارة قوية وبصوت عالٍ وواضح بأنه لن يتم التسامح مع مثل هذه النوعية من جرائم الكراهية".

وأضاف أن الطريق للقيام بذلك هو أن يصوت 60 من أعضاء مجلس الشيوخ غدا من أجل المضي قدما في مشروع القانون.

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