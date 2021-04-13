صعود أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن وتيرة تطعيمات كورونا

صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تفاؤل بشأن وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا، بالإضافة لظهور بيانات من الصين بزيادة نمو وارداتها.

وتلقت الأسعار دعما أيضا، مع توقعات بتراجع مخزونات النفط الأميركية بعد أن انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو، بنسبة 0.32% إلى مايقرب من 63.5 دولارًا للبرميل، وذلك في التعاملات الصباحية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم مايو بنسبة 0.18% مسجلًا 59.81 دولارًا للبرميل.

أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس، فقد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء أن أكبر مشتر للنفط الخام في في العالم استورد 49.66 مليون طن في الشهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يوميا.

وجاءت واردات مارس بانخفاض من 11.73 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت في نهاية تعاملات أمس الإثنين، وسط تفاؤل بشأن وتيرة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

أشار البنك المركزي الأميركي إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة قد يتعافى سريعًا مع تسارع وتيرة حملات التحصين من الوباء.

وحسب وكالة رويترز، قامت الولايات المتحدة بتطعيم 22% من سكانها بشكل كامل ضد وباء كورونا، كما حصل 11% من سكان المملكة المتحدة على اللقاح، ومع ذلك، فإن البلدان الأخرى لا تسير على ما يرام، حيث بلغت التطعيمات في فرنسا وألمانيا نحو 6% لكل منهما.