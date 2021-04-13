وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.
وقد تم مناقشة سبل تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبري منظمي الرحلات من إيطاليا، ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين إيطاليا وكل من مدينتي الأقصر وأسوان.
كما تم خلال اللقاء، مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب، يروي عملية الإنقاذ التي تمت به.
وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة جوزيبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي.