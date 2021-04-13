 وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إيطاليا بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

طاهر القطان:
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 3:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 3:50 ص

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، السفير جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وقد تم مناقشة سبل تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبري منظمي الرحلات من إيطاليا، ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين إيطاليا وكل من مدينتي الأقصر وأسوان.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب، يروي عملية الإنقاذ التي تمت به.

وقد حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة جوزيبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي.

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