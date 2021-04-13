 ارتفاع حجم التداول على سهم زينتاليس فارما الأمريكية لأكثر من 6 أمثال المتوسط - بوابة الشروق
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ارتفاع حجم التداول على سهم زينتاليس فارما الأمريكية لأكثر من 6 أمثال المتوسط

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 12:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 12:42 ص

ارتفع حجم التداول على سهم شركة الأدوية الأمريكية زينتاليس فارماسيوتيكال خلال تعاملات اليوم الاثنين في بورصة نيويورك للأوراق المالية إلى أكثر من ستة أمثال متوسط حجم تداول السهم خلال العشرين يوما الأخيرة.

بلغ حجم التداول اليوم 321118 سهما مقابل متوسط حجم التداول في مثل هذا التوقيت من اليوم خلال العشرين يوما الأخيرة وبلغ 50730 سهم. وتتوقع وكالة بلومبرج للأنباء وصول حجم التداول بنهاية التعاملات اليوم إلى 906960 سهما.

وتم تداول 13% من الأسهم من خلال عرض أسعار للشراء و13% من خلال طلب أسعار للبيع.

وارتفع سعر السهم اليوم بنسبة 5ر6% عن مستواه يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي، في حين يقل السعر اليوم بنسبة 23% عنه منذ عام.

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