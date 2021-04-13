 ليفربول يواصل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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ليفربول يواصل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 6:10 م

خاض ليفربول، اليوم الثلاثاء، مرانه الاستعدادي الأخير لمواجهة ريال مدريد المقرر لها مساء غد الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتعويض خسارة الذهاب، والتي انتهت لصالح الريال (3 – 1) في الأسبوع الماضي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وشارك محمد صلاح نجم الريدز وهدافه في المران الاستعدادي الأخير للفريق رفقة اللاعبين.

وشهد المران احتفال لاعبي ليفربول، في المران بعيد ميلاد زميلهم رايس ويليامز الظهير الأيمن للريدز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب أنفيلد.

 


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