رئيس حكومة كردستان العراق: إحباط مخطط إرهابي لداعش في أربيل

كشف مسرور برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، عن إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش انطلاقا من الأراضي السورية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال برزاني في بيان صحفي "بعد عملية استمرت أشهراً عدة، نجحت قواتنا الأمنية في إحباط مخطط إرهابي كان إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه في أربيل، بتخطيط وتوجيه من داخل الأراضي السورية، وقد تم إلقاء القبض على هذه الخلية الإرهابية، ولا يزال أعضاؤها يخضعون للتحقيق" .

وأضاف "إن تحقيقات وكالات الاستخبارات خلصت إلى أن داعش وضع خططه في مخيم الهول، وهو أمر مثير للقلق، ويظهر أن هذا التنظيم الإرهابي لا يزال قادراً على اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني ".

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان من وصفهم بـ" حلفائنا وشركائنا إلى التعامل بجدية مع مخاطر هذا التهديد على السلام والاستقرار في إقليم كردستان وفي الخارج".

كما طمأن شعب كردستان والذين يقصدون الإقليم بأنهم" سيكونون بحماية تامة، وإن أجهزتنا الأمنية تعمل باستمرار من أجل حماية شرائح وطبقات ومكونات كردستان من الإرهاب والعنف".

وأثنى برزاني على أداء القوات الأمنية في الإقليم لعملها ونشاطها الدؤوب والفوري في التزامها وتفانيها، وهو الأمر الذي جعل إقليم كردستان من أكثر الأماكن استقراراً في الشرق الأوسط.