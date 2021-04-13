اقتراب إنتاج النفط في أمريكا من أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميان أكبر منطقة لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة سيصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد قبل نحو عام، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام التي زادت بنحو 35% خلال 4 أشهر، شجع المنتجين على زيادة الإنتاج. كما تحسنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقدم برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد وتخفيف القيود على السفر في الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.

وبحسب أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المنتظر وصول إنتاج حوض بيرميان خلال مايو المقبل إلى 4.466 مليون برميل يوميا ووصول عدد منصات الإنتاج العاملة في الحوض إلى أعلى مستوى لها منذ عام.

يذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط وصل قبل تفشي فيروس كورونا المستجد إلى ذرته مسجلا حوالي 13 مليون برميل يوميا.

وأشارت بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة الأخيرة في الإنتاج تأتي أيضا نتيجة استئناف شركات التنقيب لأعمال الحفر والانتهاء من إنشاء الآبار التي كان العمل قد توقف فيها نتيجة الأحوال المناخية الباردة شديدة السوء التي ضربت مناطق عديدة من جنوب الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، في حين تسعى الشركات إلى تحقيق المستهدف لها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب أرتيم أبراموف رئيس إدارة أبحاث الزيت الصخري في شركة ريستاد إنيرجي للاستشارات..