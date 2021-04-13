فرنسا تنفي تدخلها في الشأن السياسي للجزائر

نفت السفارة الفرنسية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أي تدخل للسفير فرانسوا جويات، في الشأن السياسي الجزائري الداخلي.

وقالت السفارة، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، ردًا على مقال صدر في إحدى الصحف الجزائرية الخميس الماضي، إن السفير جويات، لا يتدخل في الحياة السياسية في الجزائر، ولا يحث بعض الأحزاب أيا كان اسمها على اتخاذ موقف معين من الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

وأوضح ذات المصدر، أن اللقاءات التي يعقدها السفير مع جميع الجهات الفاعلة في الطيف السياسي الجزائري تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، مبرزًا أن ذلك يمثل مهمة أي سفير في الخدمة.

كما أكد أن السفير جويات، يقود هذه اللقاءات في إطار الاحترام الكامل لسيادة الجزائر.

يشار إلى أن أحزاب جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، وحزب العمال اليساري، أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.