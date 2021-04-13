اسكتلندا تخفف قيود مواجهة كورونا بدءا من 26 أبريل الجاري

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اعتزامها تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد بدءا من 26 أبريل الجاري.

وأوضحت ستيرجن - وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الثلاثاء - أن الحكومة تمضي بثقة لتخفيف القيود مع انخفاض أعداد الحالات، محذرة في الوقت نفسه من الاندفاع في ذلك.. قائلة إن "اسكتلندا حققت هدفها بتوفير جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لمن تفوق أعمارهم 50 عاما بحلول منتصف أبريل الجاري، ووصل معدل حالات الإصابة الجديدة في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي".

وستنتقل مناطق من اسكتلندا في 26 أبريل الجاري من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث من القيود، ليتم إعادة فتح المتاجر بالكامل، فيما تقدم المطاعم خدماتها في الهواء الطلق مع وجود قيود في الداخل، كما سيسمح للأشخاص في اسكتلندا بالسفر إلى أي مكان داخل بريطانيا، ثم ستنتقل اسكتلندا بالكامل إلى المستوى الثاني على الأقل في 17 مايو المقبل، ثم المستوى الأول في بداية يونيو والمستوى صفر في نهاية الشهر ذاته.