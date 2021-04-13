بوتين يبحث مع نظيره الفلبيني العلاقات الثنائية وتوريد لقاح سبوتنيك V

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي، هاتفيًا، العلاقات الثنائية بين البلدين وتوريد لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الفلبين.

وذكر الكرملين -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الرئيسين بحثا القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين موسكو ومانيلا، مضيفًا أن الطرفين أوليا اهتمامًا خاصًا لمشاكل مكافحة تفشي فيروس كورونا، واتفقا على إقامة تعاون من خلال الهيئات المعنية بما في ذلك بشأن توريد لقاح (سبوتنيك V) إلى الفلبين.

من جهته، قال كارليتو جالفيز المتحدث باسم فريق العمل الحكومية المعني بمكافحة فيروس كورونا في الفلبين: "إن حكومة البلاد تدرس استخدام لقاح (سبوتنيك V) لتطعيم كبار السن، لا سيما في ظل شح جرعات لقاح (أسترزينيكا) الذي يستخدم حاليًا".

وأضاف جالفيز: "أن المفاوضات مع روسيا لا تزال جارية ومن المتوقع إبرام اتفاقية بشأن توريد (سبوتنيك V) هذا الأسبوع، على أن يتم تسليم العقار في غضون 4 أشهر".